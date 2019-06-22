Şehit polisin çocuklarına özel sünnet konvoyu

Mardin’in Derik ilçesinde polis lojmanlarına teröristlerce uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu şehit düşen polis memuru Ahmet Benli’nin çocukları için Hatay’da sünnet töreni düzenlendi.

2016 yılında Mardin’in Derik ilçesinde polis lojmanlarına teröristlerce uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu şehit düşen polis memuru Ahmet Benli’nin 10 yaşındaki oğlu Cemal Efe ve 8 yaşındaki oğlu Murat Ege’nin sünneti Antakya ilçesinde düzenlendi. Şehit çocukları tören öncesi şehidin meslektaşları ve görev arkadaşlarıyla beraber konvoy eşliğinde Şehitliğe gitti. Çocuklar burada babalarının mezarına çiçek koyarak, dua etti. Şehidin bir meslektaşı şehit Benli’nin mezarı başında Kur’an tilaveti gerçekleştirdi.

“Ben inanıyorum eşim hep bizimle”

Şehitlik ziyaretinin ardından sünnet çocukları tekrar konvoy eşliğinde tören salonuna getirildi. Çocukları yine burada mehter takımı ve babalarının meslektaşları karşıladı. Tören alanında açıklamada bulunan anne Turna Benli, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Mutlu günlerde yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden şehit eşi Benli, “Bir tarafımız eksik ama ben inanıyorum o da bizimle çünkü her şey o kadar güzel ki... Bir el var görünmeyen, her zaman bizimleydi. Bugün üzüntü çok var ama gurur da var çok şükür, en çok istediği şey çocuklarının sünnet düğününü yapmaktı. Burada işte eşimizle, dostlarımızla yapmak nasip oldu, o da bizimle beraber inşallah bugün çocuklarımız için hepimiz beraberiz. Şehir dışından gelen arkadaşları oldu, özellikle Güneydoğu’da beraber çalıştığı arkadaşları geldi ve çocuklar onları görünce babaları gelmiş gibi sevinip koşup boyunlarına sarıldılar, iyi ki varlar” dedi.