HABER

Şehit polisin çocuklarına özel sünnet konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 18:06 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik ilçesinde polis lojmanlarına teröristlerce uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu şehit düşen polis memuru Ahmet Benli’nin çocukları için Hatay’da sünnet töreni düzenlendi.2016 yılında Mardin’in Derik ilçesinde polis lojmanlarına teröristlerce uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu şehit düşen polis memuru Ahmet Benli’nin 10 yaşındaki oğlu Cemal Efe ve 8 yaşındaki oğlu Murat Ege’nin sünneti Antakya ilçesinde düzenlendi.

Mardin’in Derik ilçesinde polis lojmanlarına teröristlerce uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu şehit düşen polis memuru Ahmet Benli’nin çocukları için Hatay’da sünnet töreni düzenlendi.

2016 yılında Mardin’in Derik ilçesinde polis lojmanlarına teröristlerce uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu şehit düşen polis memuru Ahmet Benli’nin 10 yaşındaki oğlu Cemal Efe ve 8 yaşındaki oğlu Murat Ege’nin sünneti Antakya ilçesinde düzenlendi. Şehit çocukları tören öncesi şehidin meslektaşları ve görev arkadaşlarıyla beraber konvoy eşliğinde Şehitliğe gitti. Çocuklar burada babalarının mezarına çiçek koyarak, dua etti. Şehidin bir meslektaşı şehit Benli’nin mezarı başında Kur’an tilaveti gerçekleştirdi.

“Ben inanıyorum eşim hep bizimle”
Şehitlik ziyaretinin ardından sünnet çocukları tekrar konvoy eşliğinde tören salonuna getirildi. Çocukları yine burada mehter takımı ve babalarının meslektaşları karşıladı. Tören alanında açıklamada bulunan anne Turna Benli, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Mutlu günlerde yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden şehit eşi Benli, “Bir tarafımız eksik ama ben inanıyorum o da bizimle çünkü her şey o kadar güzel ki... Bir el var görünmeyen, her zaman bizimleydi. Bugün üzüntü çok var ama gurur da var çok şükür, en çok istediği şey çocuklarının sünnet düğününü yapmaktı. Burada işte eşimizle, dostlarımızla yapmak nasip oldu, o da bizimle beraber inşallah bugün çocuklarımız için hepimiz beraberiz. Şehir dışından gelen arkadaşları oldu, özellikle Güneydoğu’da beraber çalıştığı arkadaşları geldi ve çocuklar onları görünce babaları gelmiş gibi sevinip koşup boyunlarına sarıldılar, iyi ki varlar” dedi.

“Babam gibi bende polis olmak istiyorum”
Şehit Benli’nin 10 yaşındaki oğlu Cemal Efe ise sünnet düğünü olduğu ve zeybek oynayacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. 8 yaşındaki Murat Ege ise “Benim babam polisti, iki tane amcam da polis, onun için ben de polis olmak istiyorum" dedi.

Şehit çocuklarından zeybek
Şehit çocukları Cemal Efe ve Murat Ege daha sonra tören salonuna girerek ‘zeybek’ oynadı. Çocukların tören sonunda ceplerine sakladıkları Türk bayrağını çıkartarak annelerine uzatmaları büyük alkış aldı.

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Şube Müdürleri, Mardin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cihan Karabıçak, Şehit Ahmet Benli’nin meslektaşları ve çok sayıda vatandaş sünnet törenine katılım gösterdi.

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
Kalp rahatsızlığı olan 4 yaşındaki Alya, öldüKalp rahatsızlığı olan 4 yaşındaki Alya, öldü
KARDEF üyelerinden Binali Yıldırım'a destekKARDEF üyelerinden Binali Yıldırım'a destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Bartın'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İsa Akgün toprağa verildi

Çok acı fotoğraf

Antalya'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Antalya'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Çatışma sonrası yakalandı, gazetecileri tehdit etti!

Çatışma sonrası yakalandı, gazetecileri tehdit etti!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Roger Carlsen tutuklandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Roger Carlsen tutuklandı

Büyükçekmece'de 4 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme

4 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.