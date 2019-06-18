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Şehit polisin eşi: Evlatlarımı babasız bıraktı, hapislerde çürümesini istiyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 16:23 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, kimlik kontrolü yapmak isteyen sivil polis memuru İlhan Odabaşı'yı (41) av tüfeğiyle başından vurarak şehit eden Mustafa Develi'nin (38), yargılanmasına devam edildi. Şehit polisin eşi Dilek Odabaşı, "Evlatlarımı babasız bıraktı, ciğerim yanıyor, hapislerde çürümesini istiyorum" dedi.

Şehit polisin eşi: Evlatlarımı babasız bıraktı, hapislerde çürümesini istiyorum

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, kimlik kontrolü yapmak isteyen sivil polis memuru İlhan Odabaşı'yı (41) av tüfeğiyle başından vurarak şehit eden Mustafa Develi'nin (38), yargılanmasına devam edildi. Şehit polisin eşi Dilek Odabaşı, "Evlatlarımı babasız bıraktı, ciğerim yanıyor, hapislerde çürümesini istiyorum" dedi.
Geçen 5 Şubat'ta meydana gelen olayda, Kocasinan İlçesi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru İlhan Odabaşı, arkadaşıyla birlikte, Fevziçakmak Mahallesi Kolej Caddesi'nde devriye gezerken, Mustafa Develi'yi, 'şüpheli' bulup, kimlik kontolü için durdurdu. Ancak Develi kaçmaya başladı. Polis memurları da peşine düştü. Kovalamaca sırasında Develi, montunun içine gizlediği av tüfeğini çıkarıp, peşinden gelen polislere ateş etti. Başından vurulan polis memuru İlhan Odabaşı, hastanede 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu. Olayın ardından tutuklanan Develi hakkında 'kamu görevlisini kasten öldürme', 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla adam öldürme', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'kamu malına zarar verme' suçlarından dava açıldı.
'EVLATLARIMI BABASIZ BIRAKTI'
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada şehit İlhan Odabaşı'nın eşi Dilek Odabaşı, oğlu Ahmet Kaan Odabaşı ve olay gecesi Odabaşı'nın yanında olan mesai arkadaşı Şeref K. da hazır bulundu. Dilek Odabaşı, "Beş yaşındaki çocuğum babasının mezarını soramıyor. Diğer çocuklarım mezarı başında ağlıyor. Evlatlarımı babasız bıraktı. Ciğerim yanıyor. Müebbet alarak hapislerde çürümesini istiyorum" diye konuştu.
SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİ
Sanık Mustafa Develi ise "Savunma yapmak istemiyorum. Avukatım değiştiği için süre talep ediyorum" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında salondan çıkarılan Develi'ye, şehit Odabaşı'nın yakınları tepki gösterdi. Tepkilere rağmen sanık Develi'nin gülümsediğini öne süren şehit yakınları, dosyanın bir an önce karara bağlanarak, en ağır cezanın verilmesini talep etti.

FOTOĞRAFLI

Şehit polisin eşi: Evlatlarımı babasız bıraktı, hapislerde çürümesini istiyorum

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