HABER

Şehit polisin hayalini ailesi gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 02:00 | Son Güncelleme

2016 yılında İstanbul’da düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düşen Polis Memuru Emrah Pekdoğan’ın fotoğraf sergisi hayalini ailesi gerçekleştirdi.Kırıkkale’de bir alışveriş merkezinde Şehit Emrah Pekdoğan’ın kadrajından çekilen fotoğrafları sergilendi.

2016 yılında İstanbul’da düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düşen Polis Memuru Emrah Pekdoğan’ın fotoğraf sergisi hayalini ailesi gerçekleştirdi.
Kırıkkale’de bir alışveriş merkezinde Şehit Emrah Pekdoğan’ın kadrajından çekilen fotoğrafları sergilendi. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından yapılan duanın ardından, serginin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Vali Sezer ve diğer katılımcılar sergiyi gezerek fotoğrafları beğeni ile izledi. Serginin gezilmesinin ardından şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilenerek Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Şehidimizin açmayı düşündüğü fotoğraf sergisinin bugün ailesi tarafından burada sergilendi. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Sergiye Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal ile şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı.

Şehit polisin hayalini ailesi gerçekleştirdi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

Ameliyatın ardından odasında dinleniyordu! Doktor ölü bulundu

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

İzmir'de korkutan yangın! Bir anda alevler içinde kaldı

İzmir'de korkutan yangın!

Manisa'da 7 aydır kabusu yaşıyorlar

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

CHP Eyüp İlçe Teşkilatı binasına saldırı! Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

Van'da bir kadın kızını boğarak öldürüp polise teslim oldu

Anne dehşeti! Teslim oldu her şeyi itiraf etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.