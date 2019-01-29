Şehit polisin hayalini ailesi gerçekleştirdi

2016 yılında İstanbul’da düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düşen Polis Memuru Emrah Pekdoğan’ın fotoğraf sergisi hayalini ailesi gerçekleştirdi.

Kırıkkale’de bir alışveriş merkezinde Şehit Emrah Pekdoğan’ın kadrajından çekilen fotoğrafları sergilendi. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından yapılan duanın ardından, serginin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Vali Sezer ve diğer katılımcılar sergiyi gezerek fotoğrafları beğeni ile izledi. Serginin gezilmesinin ardından şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilenerek Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Şehidimizin açmayı düşündüğü fotoğraf sergisinin bugün ailesi tarafından burada sergilendi. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Sergiye Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal ile şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı.