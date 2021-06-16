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Şehit polisin katilleri böyle yakalandı

16.06.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir polisi şehit eden ve bir polisi de yaralayan 4 şüphelinin yakalanma anı kameralara yansıdı.

Şehit polisin katilleri böyle yakalandı

Ortakent Mahallesi’nde silah kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği ekiplerince takip edilen şüphelilerin araçlarının durdurulduğu sırada düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memuru yaralanmıştı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği’nde görevli Polis Memuru Ercan Yangöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu. Olayda yaralanan diğer polis memurunun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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YAKALANDILAR

Olay yerine sevk edilen ekipler görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan 4 şüpheliyi silahlarıyla birlikte yakaladı.

Bir polisin şehit olduğu bir polisin ise yaralandığı olayın hemen sonrası yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde olayın gerçekleştiği yer ve şüphelilerden birinin polis tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmesi ve götürülmesi yer alıyor. (İHA)

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şehit polis Bodrum

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