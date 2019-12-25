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Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 03:35 | Son Güncelleme

Ağrı’da geçici görevle Acil Sınır Güvenlik Projesi kapsamında Doğubayazıt ilçesinde görev yapan Özel Harekat Polisi Coşkun Elber, arazi görevi sonrası temizlediği uzun namlulu silahının ateş alması sonucu şehit oldu.Şehit polis Coşkun Elber, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.Şehit Coşkun Elber’in naaşı Ağrı Devlet Hastanesi’nden belediyeye ait cenaze nakil aracıyla havaalanına getirildi.

Ağrı’da geçici görevle Acil Sınır Güvenlik Projesi kapsamında Doğubayazıt ilçesinde görev yapan Özel Harekat Polisi Coşkun Elber, arazi görevi sonrası temizlediği uzun namlulu silahının ateş alması sonucu şehit oldu.
Şehit polis Coşkun Elber, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.
Şehit Coşkun Elber’in naaşı Ağrı Devlet Hastanesi’nden belediyeye ait cenaze nakil aracıyla havaalanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.
Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan Şehidin naaşı tekbirler eşliğinde uçağa konularak, memleketi Ankara’ya uğurlandı.
Düzenlenen törene, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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