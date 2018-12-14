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Şehit polisin oğlu, acı haberi birliğinde almış

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 11:18 | Son Güncelleme

MERSİN'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Kıdemli Başpolis Turhan Kara'nın (50) oğlu Onur Kara (25), babasının acı haberini uzman çavuş olarak görev yaptığı Hakkari'de öğrendiği ortaya çıktı.

Şehit polisin oğlu, acı haberi birliğinde almış

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Kıdemli Başpolis Turhan Kara'nın (50) oğlu Onur Kara (25), babasının acı haberini uzman çavuş olarak görev yaptığı Hakkari'de öğrendiği ortaya çıktı. 2 çocuk babası şehit polis, bugün düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
Dün akşam saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunun Mersin-Erdemli istikametinde seyreden 33 VC 600 plakalı narenciye yüklü kamyon, Mezitli ilçesi Kuyuluk mevkiinde arıza yapan sivil polis aracı, yardıma giden sivil radar otosu ve polislere yardım etmek isteyen vatandaşlara çarptı. Radar aracını altına alarak metrelerce sürükleyen kamyonun sürücüsü gözaltına alınırken, yaralanan 3'ü polis 6'sı sivil olmak üzere toplam 9 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan ağır yaralı Kıdemli Başpolis Turhan Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Acı haberin ardından şehidin merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Dirimkent Sitesi'ndeki evi bayraklarla donatıldı. 30 yıllık polis memuru Kara'nın evli ve 2 erkek çocuk babası olduğu öğrenildi. Çocuklardan Onur Kara'nın uzman çavuş olarak Hakkari'de görev yaptığı ve babasının acı haberini birliğinde aldığı ortaya çıktı. Şehidin diğer oğlu Halil Uğur Kara'nın da (22) Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduğu bilgisine ulaşıldı.
Şehit polis için bugün kent merkezindeki Muğdat Camii'nde tören düzenlenecek. Şehit Turhan Kara, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze sonrası Mezitli Mezarlığı'nda defnedilecek.

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Şehit polisin oğlu, acı haberi birliğinde almışŞehit polisin oğlu, acı haberi birliğinde almışŞehit polisin oğlu, acı haberi birliğinde almış

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