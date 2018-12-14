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Şehit polisin oğlu, acı haberi birliğinde almış (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 16:36 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Mersin'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan Kıdemli Başpolis Turhan Kara (54) için, Muğdat Cami'nde tören düzenlendi.

Şehit polisin oğlu, acı haberi birliğinde almış (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Mersin'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan Kıdemli Başpolis Turhan Kara (54) için, Muğdat Cami'nde tören düzenlendi. Törene şehidin eşi Rahime, çocukları Onur, Halil Uğur ve yakınları başta olmak üzere, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile kent protokolü katıldı. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Mezitli Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAF

Şehit polisin oğlu, acı haberi birliğinde almış (2)Şehit polisin oğlu, acı haberi birliğinde almış (2)Şehit polisin oğlu, acı haberi birliğinde almış (2)Şehit polisin oğlu, acı haberi birliğinde almış (2)

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