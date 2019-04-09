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Şehit polisler için mevlit

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:43 | Son Güncelleme

Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde şehit polisler için mevlit okundu

Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde şehit polisler için mevlit programı düzenlendi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ve beraberindekiler, Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Karşıyaka Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, kabirlere karanfiller bırakıldı.

Daha sonra, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde şehitler için mevlit okundu.

Etkinliğe, şehit yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da katıldı.

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Polis Şehitleri anıldı

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