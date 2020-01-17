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  4. Şehit Sait Miyanyedi memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Sait Miyanyedi memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi’nin Türk Bayrağı’na sarılı naaşı Çaycuma ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.Hakkari’nin Çukurca ilçesi Bayrak Tepe Üs Bölgesi’nde bölücü terör örgütü mensuplarının sızma noktalarına karşı yaptırılan el bombası atış eğitiminde kaza sonucu meydana gelen el bombası patlaması nedeniyle şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi’nin naaşı gece saatlerinde TSK’ya ait kargo uçağıyla Zonguldak’a getirildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi’nin Türk Bayrağı’na sarılı naaşı Çaycuma ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari’nin Çukurca ilçesi Bayrak Tepe Üs Bölgesi’nde bölücü terör örgütü mensuplarının sızma noktalarına karşı yaptırılan el bombası atış eğitiminde kaza sonucu meydana gelen el bombası patlaması nedeniyle şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi’nin naaşı gece saatlerinde TSK’ya ait kargo uçağıyla Zonguldak’a getirildi. Gece Çaycuma Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan şehidin tabutu, cenaze namazı kılınmak üzere Çaycuma Pazaryeri’ndeki tören alanına getirildi.
Şehit Miyanyedi için düzenlenen cenaze törenine Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Valisi Sinan Güner, Karabük Valisi Fuat Güler, Bölge Milletvekilleri, askeri personel, daire amirleri, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Cenaze töreninde Anne Naciye, baba Satılmış ve kardeşi Nazmi Miyanyedi güçlükle ayakta durabildi. Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazında törene katılanlardan helallik alındı. Dualar edildi. İl Müftüsü Rüstem Can’ın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehidin cenazesi Dereköseler köyü Miyanyedi Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi. Burada da helallik alınması ve duaların yapılmasının ardından defnedilmek üzere aile mezarlığına götürüldü.
Şehidin vatani görevini yaptıktan sonra Sözleşmeli Er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nde göreve başladığı öğrenildi.

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