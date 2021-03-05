Türkiye’nin gündemine oturan askeri helikopter kazasından gelen bilgiler sürüyor. 11’e yükselen şehit sayısının ardından hayatını kaybeden askerlerin kimlikleri belli oldu. Kimliği belli olan isimler ise arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Şehit Salih Sarıoğlu kaç yaşında? sorusu en çok merak edilen konulardan biri oldu. İşte, Şehit Yüzbaşı Salih Sarıoğlu hakkında detaylar…

Şehit Salih Sarıoğlu kimdir?

34 yaşındaki Şehit Yüzbaşı Salih Sarıoğlu’nun evli ve nüfusunun Samsun’un Bafra ilçesine kayıtlı olduğu öğrenildi. Şehit Yüzbaşı Sarıoğlu’nun cenazesinin Ankara’da olacağı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.



