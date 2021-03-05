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Şehit Salih Sarıoğlu kimdir?

05.03.2021 00:50 | Son Güncelleme:
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Şehit Salih Sarıoğlu kimdir?

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasındaki şehit sayısı 11’e yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamanın ardından hayatını kaybeden şehitlerin kimlikleri açıklanmaya başladı. Yaşanan acı olayda hayatını kaybeden Şehit Yüzbaşı Salih Sarıoğlu kimdir? Sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte, Şehit Yüzbaşı Salih Sarıoğlu ile ilgili detaylar…

Türkiye’nin gündemine oturan askeri helikopter kazasından gelen bilgiler sürüyor. 11’e yükselen şehit sayısının ardından hayatını kaybeden askerlerin kimlikleri belli oldu. Kimliği belli olan isimler ise arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Şehit Salih Sarıoğlu kaç yaşında? sorusu en çok merak edilen konulardan biri oldu. İşte, Şehit Yüzbaşı Salih Sarıoğlu hakkında detaylar…

Şehit Salih Sarıoğlu kimdir?

34 yaşındaki Şehit Yüzbaşı Salih Sarıoğlu’nun evli ve nüfusunun Samsun’un Bafra ilçesine kayıtlı olduğu öğrenildi. Şehit Yüzbaşı Sarıoğlu’nun cenazesinin Ankara’da olacağı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

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