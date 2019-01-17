Şehit Savcı Kiraz anısına gösteri maçı yapıldı

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL adliyesinde görev başındayken 4 yıl önce uğradığı terör saldırısında şehit olan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anısına, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen futbol turnuvası kapsamında, eski yıldızlar futbolcular ile cumhuriyet başsavcı vekilleri arasında gösteri maçı yapıldı.

Futbol turnuvası öncesinde Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal tesislerinde anma programı düzenlendi. Programa Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul İl Jandarma komutanı Nuh Köroğlu, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, cumhuriyet başsavcıları ve futbol camiasından birçok ünlü isim katıldı.

"GERÇEKTEN UNUTULMUYOR"

Programda konuşan baba Hakkı Kiraz, “Olay gününden 1 gün sonra şehit babasına rastladım. Adama 'bu da geçer dedim' O da bana '20 yıldır sanki dün olmuş gibi ben unutmadım sen nasıl unutacaksın?' dedi. Gerçekten unutulmuyor. Bize desteğiniz ve bizleri unutmamanızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.