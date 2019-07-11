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Şehit Savcı Kiraz davasında karar, 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 21:37 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar çıktı.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar çıktı. 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
İstanbul Adalet Sarayı'nda 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak, şehit edilmesi olayına ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım "Cebir ve şiddet kullanarak anasayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezası ve diğer suçlardan da toplam 39 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

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