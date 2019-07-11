Şehit Savcı Kiraz davasında karar, 2 sanığa ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası -1

Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar çıktı. 2 sanığa ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmesi olayına ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Davada sanıklar Murat Canım ve Mustafa Koçak hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer suçlardan toplam 42 yıl hapis cezası verildi. Diğer üç sanık ise 6 yıldan 11 yıl 3 aya kadar değişen hapis cezasına çarptırıldılar.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatları katıldı. Son savunmasını yapması için önceki celse süre verilen sanık Mustafa Koçak, savunmasını hazırlayamadığını, verilen 6 günlük sürenin de avukatıyla görüşüp, müzakere yapmaya yetmediğini öne sürerek savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Sanık Koçak açlık grevine de devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadar yaşadıklarım haksızlıktır. İşkenceye maruz kaldım. Herhangi somut bir delil olmadan gözaltına alındım. Bu dosya haksızlık, adaletsizlik üzerine kurulu. Gerçekler yalanlarla yok edilemez. Bizler bu davanın günah keçileriyiz." dedi. Sanık avukatı Ali Şafak da mütalaaya katılmadıklarını belirterek süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa geçen celse son kez süre verildiği uyarısında bulunulmasına rağmen sanığın savunma hakkını kötüye kullandığı gerekçesiyle yeniden süre verilmesi talebini reddetti. Bunun üzerine tekrar söz verilen sanık Mustafa Koçak ve avukatı, süre taleplerini yinelediler. Sanık avukatı Ali Şafak, 'Savunma hakkımız elimizden alınmıştır.' diyerek süre talebini yineledi. Mahkeme heyeti, 22 Mayıs'ta savcının mütalaasını bildirdiğini, mütalaadan sonra üç celse daha süre verildiğini belirterek, dosyanın sürüncemede kalmaması için süre talebini bir kez daha reddetti. Daha sonra sanıklara, son sözleri soruldu. Tüm sanıklar, beraatlerini talep ettiler.