Şehit Savcı Kiraz davasında karar, 2 sanığa ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası -1

Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar çıktı. 2 sanığa ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
İstanbul Adalet Sarayı'nda 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmesi olayına ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Davada sanıklar Murat Canım ve Mustafa Koçak hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer suçlardan toplam 42 yıl hapis cezası verildi. Diğer üç sanık ise 6 yıldan 11 yıl 3 aya kadar değişen hapis cezasına çarptırıldılar.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatları katıldı. Son savunmasını yapması için önceki celse süre verilen sanık Mustafa Koçak, savunmasını hazırlayamadığını, verilen 6 günlük sürenin de avukatıyla görüşüp, müzakere yapmaya yetmediğini öne sürerek savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Sanık Koçak açlık grevine de devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadar yaşadıklarım haksızlıktır. İşkenceye maruz kaldım. Herhangi somut bir delil olmadan gözaltına alındım. Bu dosya haksızlık, adaletsizlik üzerine kurulu. Gerçekler yalanlarla yok edilemez. Bizler bu davanın günah keçileriyiz." dedi. Sanık avukatı Ali Şafak da mütalaaya katılmadıklarını belirterek süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa geçen celse son kez süre verildiği uyarısında bulunulmasına rağmen sanığın savunma hakkını kötüye kullandığı gerekçesiyle yeniden süre verilmesi talebini reddetti. Bunun üzerine tekrar söz verilen sanık Mustafa Koçak ve avukatı, süre taleplerini yinelediler. Sanık avukatı Ali Şafak, 'Savunma hakkımız elimizden alınmıştır.' diyerek süre talebini yineledi. Mahkeme heyeti, 22 Mayıs'ta savcının mütalaasını bildirdiğini, mütalaadan sonra üç celse daha süre verildiğini belirterek, dosyanın sürüncemede kalmaması için süre talebini bir kez daha reddetti. Daha sonra sanıklara, son sözleri soruldu. Tüm sanıklar, beraatlerini talep ettiler.
2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
Mahkeme heyeti karar öncesi duruşmaya yaklaşık 1 buçuk saatlik ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Murat Canım ve Mustafa Koçak'ı ayrı ayrı "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçunu işledikleri sabit olduğu gerekçesiyle TCK 309/1. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.
Sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın "Tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl hapis cezası, "Kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl hapis, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 3 yıl hapis ve 2 bin 700 TL adli para cezasına çarptırıldılar. Sanıkların, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise "Anayasayı ihlal" suçu içerisinde eridiğinden cezalandırılmalarına yer olmadığına hükmedildi. Sanıkların duruşmalardaki olumsuz tutum ve davranışları, olay nedeniyle pişmanlık duymamaları aleyhlerine değerlendirilerek cezada indirim uygulanmadı.
2 SANIĞA ÖRGÜTE YARDIM CEZASI
Sanık Cengiz Özel, "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken sanık Mithat Öztürk aynı suçtan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
TUTUKSUZ SANIĞIN EV HAPSİ KALDIRILDI
Tutuksuz sanık Deniz Özel ise "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 6 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca sanığın sabit ikametgah sahibi olması nedeniyle hakkındaki ev hapsinin kaldırıldı ve sanık hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verildi.
FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILDI
Yakalamalı sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı dosyasının ayrılmasına ve haklarındaki kırmızı bülten ile yakalama kararlarının da devamına hükmedildi.
KARARIN OKUNMASININ ARDINDAN SLOGAN ATTILAR
Kararın okunmasının ardından sanıklar, "Sizi Allah'a havale ediyorum, adaletiniz yok. Baskılar bizi yıldıramaz." şeklinde sloganlar attılar.
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