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  4. Şehit savcı Kiraz'la ilgili paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı

Şehit savcı Kiraz'la ilgili paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı

31.03.2023 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı.

Şehit savcı Kiraz'la ilgili paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önceki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart 2015'te terör örgütü mensuplarınca şehit edilen savcı Kiraz'ın makamında alıkonulduğu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan E.E.Y hakkında soruşturma başlattı.

Şüpheli, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

E.E.Y'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSYÖN A.Ş'de insan kaynakları uzmanı olduğu öğrenildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölüm yıl dönümünde saygıyla anıldığı belirtilerek, "Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30 Mart 2023 tarihi itibarıyla feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı. (AA)

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