Şehit savcı Kiraz'la ilgili skandal paylaşım! Şüpheli gözaltına alındı, İBB açıklama yaptı…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli olduğu ortaya çıkan E.E.Y.’nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önceki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart 2015'te terör örgütü mensuplarınca şehit edilen savcı Kiraz'ın makamında alıkonulduğu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan E.E.Y hakkında soruşturma başlattı.

İBB İŞTİRAKİNDE İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

Şüpheli, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. E.E.Y'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSYÖN A.Ş'de insan kaynakları uzmanı olduğu öğrenildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölüm yıl dönümünde saygıyla anıldığı belirtilerek, "Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30.03.2023 tarihi itibariyle feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

