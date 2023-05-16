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Şehit savcı Kiraz paylaşımı tepki çekmişti! Hapis cezasına çarptırıldı... 'Ben atmadım, linç kampanyasına uğradım'

16.05.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan, terör örgütü tarafından makam odasında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz hakkında yaptığı paylaşımla büyük tepki çeken tutuklu sanık Eda Ezgi Yıldız hakkında mahkemeden karar geldi. Savcı Kiraz'ın şehit edilmeden önce alıkonduğu anın görüntüsünü paylaştığı öne sürülen Yıldız'ın, ilk duruşmada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarpıtılarak tahliyesine karar verildi.

Şehit savcı Kiraz paylaşımı tepki çekmişti! Hapis cezasına çarptırıldı... 'Ben atmadım, linç kampanyasına uğradım'

Savcı Kiraz'ınşehit edilmeden önce alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla tutuklanan sanık Eda Ezgi Yıldız, mahkemede görülen ilk duruşmada söz konusu paylaşımı yapmadığını, tweet görsellerinin sonradan oluşturulduğunu tweet'i kendisinin atmadığını öne sürdü.

PAYLAŞIMI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

"Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" ibaresiyle paylaştığı söz konusu fotoğrafı paylaştığı tespit edilen Eda Ezgi Yıldız, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 30 Mart'ta yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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Şüpheli Yıldız 31 Mart'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Dava bugün İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Eda Ezgi Yıldız getirilirken avukatları da hazır bulundu.

TWEET'İ İNKAR ETTİ: LİNÇ KAMPANYASINA UĞRADIM

Duruşmada savunmasını yapan Eda Ezgi Yıldız, söz konusu şekilde bir paylaşım yapmadığını, dava konusu tweet görsellerinin sonradan oluşturulduğunu hiçbir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını söyledi. Yıldız, bu görsellerin daha önce İBB'de çalıştığı için kendisi aleyhine oluşturulmuş olabileceğini belirterek linç kampanyasına uğradığını ifade etti. Suçlamaları reddeden Yıldız, tahliyesini ve beraatini talep etti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Eda Ezgi Yıldız'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla DHKP/ C terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi. Yıldız'ın 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

(DHA)

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