Şehit savcı Kiraz paylaşımı tepki çekmişti! Hapis cezasına çarptırıldı, tweet'i inkar etti: 'Ben atmadım, linç kampanyasına uğradım'

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmeden önce alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla tutuklu sanık Eda Ezgi Yıldız, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın daha önce sabıkalı olmayışını dikkate alan mahkeme, Yıldız hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, sanık Yıldız'ın tahliyesine de karar verdi.

PAYLAŞIMI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

"Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" ibaresiyle paylaştığı söz konusu fotoğrafı paylaştığı tespit edilen Eda Ezgi Yıldız, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 30 Mart'ta yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Yıldız 31 Mart'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Dava bugün İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Eda Ezgi Yıldız getirilirken avukatları da hazır bulundu.

TWEET'İ İNKAR ETTİ: LİNÇ KAMPANYASINA UĞRADIM

Duruşmada savunmasını yapan Eda Ezgi Yıldız, söz konusu şekilde bir paylaşım yapmadığını, dava konusu tweet görsellerinin sonradan oluşturulduğunu hiçbir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını söyledi. Yıldız, bu görsellerin daha önce İBB'de çalıştığı için kendisi aleyhine oluşturulmuş olabileceğini belirterek linç kampanyasına uğradığını ifade etti. Suçlamaları reddeden Yıldız, tahliyesini ve beraatini talep etti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Eda Ezgi Yıldız'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla DHKP/ C terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi. Yıldız'ın 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

(DHA)

