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  4. Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu anı paylaşan şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu anı paylaşan şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı

14.04.2023 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmeden önce alıkonulduğu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli Eda Ezgi Yıldız hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Yıldız hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu anı paylaşan şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015 günü, terör örgütü mensupları tarafından şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen Eda Ezgi Yıldız hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" ibaresiyle söz konusu fotoğrafı paylaştığı tespit edildi. Yıldız hakkında, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 30 Mart'ta yakalanarak gözaltına alınmış ve 31 Mart'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. 

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Eda Ezgi Yıldız'ın şehit savcının alıkonulduğu görselin yer aldığı fotoğrafı "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" yazarak paylaştığı anlatıldı.

Twitter hesabının kendisine ait olduğunu kabul eden şüpheli Eda Ezgi Yıldız'ın ifadesinde paylaşımları kendisinin yapmadığını iddia ettiği iddianamede yer aldı. Paylaşımların Yıldız tarafından yapıldığının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şüpheli Eda Ezgi Yıldız'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla DHKP/ C terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi. Şüpheli Yıldız'ın 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse şüpheli, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. (DHA)

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