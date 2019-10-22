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Şehit Selimoğlu, memleketine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 14:28 | Son Güncelleme

FIRAT'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu (25) için tören düzenlendi.

Hasan KIRMIZITAŞ-Ömer ŞULUL/ŞANLIKURFA,(DHA)- FIRAT'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu (25) için tören düzenlendi.
Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda silah kazası sonucu şehit olan Kars nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu için Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene şehidin yakınları, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay, Eyüp Sabri Kirişçi, Şehit Aileler dernek Başkanı Mehmet Yavuz ile askeri erkan katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan ise törende dua okudu. Duanın ardından şehidin naaşı memleketi Kars'a götürülmek üzere uçağa konuldu.

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