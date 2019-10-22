Şehit Selimoğlu, memleketine uğurlandı (2)

CENAZE KARS'A GETİRİLDİ

Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun (25) cenazesi, uçakla Kars'a getirildi. Susuz ilçesine bağlı Yaylacık köyünde yaşayan Gülistan- İlhan Selimoğlu çiftinin 5 çocuğundan şehit Caner Selimoğlu'nun cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Kars Harakani Havalimanı'na getirildi. Selimoğlu'nun cenazesi, yakınları ve protokol üyeleri ile çok sayıda kişi tarafından karışılandı. Uçaktan indirilerek, omuzlara alınan Selimoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, katafalka konuldu. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş, dua etti. Selimoğlu'nun tabutu, daha sonra Susuz Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, son yolculuğa uğurlanmak üzere Yaylacık köyüne götürüldü.

Bekar olduğu ve babasını kaybettiği öğrenilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınacak namazın ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

Bedir ALTINOK/KARS, (DHA)

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