HABER

Şehit Selimoğlu, memleketine uğurlandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 15:00 | Son Güncelleme

CENAZE KARS'A GETİRİLDİ Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun (25) cenazesi, uçakla Kars'a getirildi.

CENAZE KARS'A GETİRİLDİ
Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun (25) cenazesi, uçakla Kars'a getirildi. Susuz ilçesine bağlı Yaylacık köyünde yaşayan Gülistan- İlhan Selimoğlu çiftinin 5 çocuğundan şehit Caner Selimoğlu'nun cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Kars Harakani Havalimanı'na getirildi. Selimoğlu'nun cenazesi, yakınları ve protokol üyeleri ile çok sayıda kişi tarafından karışılandı. Uçaktan indirilerek, omuzlara alınan Selimoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, katafalka konuldu. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş, dua etti. Selimoğlu'nun tabutu, daha sonra Susuz Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, son yolculuğa uğurlanmak üzere Yaylacık köyüne götürüldü.
Bekar olduğu ve babasını kaybettiği öğrenilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınacak namazın ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

Bedir ALTINOK/KARS, (DHA)

FOTOĞRAFLI

PARTNERŞevval saunada!Şevval saunada!
10 ilde 'hayalet silah' operasyonu10 ilde 'hayalet silah' operasyonu
Şehit Uzman Onbaşı Umut Coşkun son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Umut Coşkun son yolculuğuna uğurlandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı şehidi Umut Coşkun'a acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

İstanbul merkezli 10 ilde 'hayalet silah' operasyonu

10 ilde 'hayalet silah' operasyonu

Manisa’da iğrenç olay! Güvenlik kameralarını izleyince deliye döndüler

İğrenç olay! Güvenlik kameralarında görünce ortalık karıştı

Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Son dakika: Hayrettin Kaldırımcı ve Muharrem Köse hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kritik isimler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın yazdığı mektupla ilgili açıklama

AK Parti'den Trump'ın mektubuyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.