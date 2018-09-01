Şehit Serkan Dökmeci son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Dökmeci için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Ankara Valisi Ercan Topaca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin protokol için ayrılan bölümde bir süre sohbet ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Adalet Bakanı Gül ile Genelkurmay Başkanı Güler, şehit babası Selami Dökmeci ile şehidin annesi Ayfer Dökmeci'ye başsağlığı diledi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında şehidin oğlu 8 yaşındaki Aytuğ Enes ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ve protokol mensuplarının yanında yer aldı.