HABER

Şehit Serkan Dökmeci son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 14:18 | Son Güncelleme

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Dökmeci için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Ankara Valisi Ercan Topaca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin protokol için ayrılan bölümde bir süre sohbet ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Adalet Bakanı Gül ile Genelkurmay Başkanı Güler, şehit babası Selami Dökmeci ile şehidin annesi Ayfer Dökmeci'ye başsağlığı diledi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında şehidin oğlu 8 yaşındaki Aytuğ Enes ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ve protokol mensuplarının yanında yer aldı.

Namazın ardından bir süre askerlerin omuzlarında taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasına konuldu. Top arabasının geçişi sırasında komutanlar şehit Dökmeci için selam durdu.

Geçiş sırasında şehidin oğlu Aytuğ Enes, asker şapkası takarak selam verdi. Ayakta güçlükle durabilen anne Ayfer Dökmeci ise son kez oğluna el salladı.

Şehit Uzman Çavuş Dökmeci'nin naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.

PARTNERRezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...Rezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...
Trabzon’da, Balkodu deresi kuruduTrabzon’da, Balkodu deresi kurudu
Teslim olan teröristten kan donduran itirafTeslim olan teröristten kan donduran itiraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Ankara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Şehit Uzman Çavuş Serkan Dökmeci

En Çok Okunan Haberler

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

İlginizi Çekebilir

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı

Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı

Kenan Sofuoğlu için seferber oldular

Kenan Sofuoğlu için seferber oldular

Polisten HDP'li vekile: Seni tanımıyorum

Polisten HDP'li vekile: Seni tanımıyorum

İnternette para karşılığı soyunurken bunu hiç tahmin etmemişti!

İnternette para karşılığı soyunurken bunu hiç tahmin etmemişti!

Teslim olan teröristten kan donduran itiraf

Teslim olan teröristten kan donduran itiraf

‘Cumartesi Anneleri’ eylemine polis engeli! İzin verilmedi

‘Cumartesi Anneleri’ eylemine polis engeli! İzin verilmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.