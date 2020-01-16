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  4. Şehit Sinan Bilir'in acı haberi Tokat'taki ailesine ulaştı

Şehit Sinan Bilir'in acı haberi Tokat'taki ailesine ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 22:16 | Son Güncelleme

SURİYE?nin Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit düşen Piyade Teğmen Sinan Bilir?in (29) acı haberi Tokat?ta yaşayan ailesine ulaştı.

SURİYE?nin Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit düşen Piyade Teğmen Sinan Bilir?in (29) acı haberi Tokat?ta yaşayan ailesine ulaştı.
Suriye?nin Tel Abyad ilçesinde Saluk Atik köyünde meydana gelen patlamada Piyade Teğmen Sinan Bilir şehit oldu. Şehidin acı haberi Tokat?ta yaşayan ailesine ulaştı. Nevriye ve Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan biri olan Şehit Teğmen Sinan Bilir?in ailesine acı haberi askeri yetkililer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin eşi Sibel Bilir (25), annesi Nevriye Bilir (55) ve kardeşleri Aşkın (12) ve Ahmet Bilir (30) büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Teğmen Sinan Bilir?in geçen yıl ağustos ayında babasını kaybettiği, 2 ay önce ise mevlit için Tokat?a geldiği öğrenildi. Şehit Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi yarın kent meydanında düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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