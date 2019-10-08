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Şehit Sözleşmeli Er, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 18:59 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, erzak taşınan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu (21), memleketi Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.  Dün saat 17.00 sıralarında, Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugayı'ndan Kavuşak Askeri Üssü’ne erzak götürdüğü sırada kontrolden çıkarak devrilen askeri araçta şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu'nun cenazesi helallik alınması için bugün öğle saatlerinde Yıldırım ilçesindeki baba ocağına getirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, erzak taşınan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu (21), memleketi Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün saat 17.00 sıralarında, Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugayı'ndan Kavuşak Askeri Üssü’ne erzak götürdüğü sırada kontrolden çıkarak devrilen askeri araçta şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu'nun cenazesi helallik alınması için bugün öğle saatlerinde Yıldırım ilçesindeki baba ocağına getirildi. Daha sonra Şehit Kotanoğlu’nun cenazesi için Mihraplı Camii’nde tören düzenlendi. Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, yakınları ve halk katıldı. Cenazede, şehidin annesi Serap, babası Sezayi, kardeşleri Ahmet ve Selin Kotanoğlu ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit Kotanoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Osmangazi ilçesindeki Hamitler Garnizon Şehitliği’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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