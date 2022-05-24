Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması sonrası internette en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. Peki Şehit Sözleşmeli Er Celal Tekedereli kimdir? Celal Tekedereli neden şehit oldu? Nereli? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER CELAL TEKEDERELİ KİMDİR?

Sözleşmeli Er Celal Tekedereli Meluni Dağı kırsalında görevliydi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Meluni Dağı kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada üç askerin şehit olduğu, dört askerin yaralandığı aktarıldı.

CELAL TEKEDERELİ NEDEN ŞEHİT OLDU?

Celal Tekedereli, Meluni Dağı kırsalında teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit oldu.

Pençe Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısında üç askerin şehit olmasının ardından bölgedeki karadan ve havadan operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gitti.

CELAL TEKEDERELİ NERELİ?

Celal Tekedereli'nin Malatyalı olduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Malatyalı hemşehrim Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'ye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum"





