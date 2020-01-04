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  4. Şehit Sözleşmeli Er Işık, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Sözleşmeli Er Işık, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta görev yaparken, 3 ay önce gittiği Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatı sırasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık (25), memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/ALMUS (Tokat), (DHA)- ŞIRNAK'ta görev yaparken, 3 ay önce gittiği Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatı sırasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık (25), memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Şehit Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, dün ailesinin yaşadığı İstanbul'da düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi. Hayriye-Ali Işık çiftinin iki oğlundan küçüğü olan Berkay Işık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Almus Devlet Hastanesi'nden alınarak ilçeye bağlı Cihet köyünde bulunan cemevine götürüldü. Şehidin cenazesini, annesi Hayriye ve babası Ali Işık, akrabaları ve vatandaşlar karşıladı.
Amcası Rafet Işık cenaze törenin yapılığı alanda yaptığı konuşmada, şehidin 3 hafta önce ağabeyi Tolga Işık'ın düğününe katıldığını belirterek, "Ağabeyinin düğüne geldiğinde ufak tefek yaraları varmış. Bunları annesi gördüğünde 'gitme' demiş. 'Ben askerim gideceğim' demiş. Düğünden sonra gitti. Acımız büyük, yapacak bir şey yok'' dedi.
Oğlunun tabutuna sarılan Hayriye Işık ise, "Böyle tabutlar içinde mi gördüm? Acı haberlerini böyle mi alacaktım? Seslerimi duymuyor musun? Annem, derdin yanıma gelirdin yavrum" diyerek gözyaşı döktü.
Cenaze törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Aykut Tonbul, Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ilçe belediye başkanları ve yaklaşık bin kişi katıldı. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin cemevinde kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Berkay Işık, köy mezarlığına toprağa verildi.

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