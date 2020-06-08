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  4. Şehit Sözleşmeli Er İsmail Anayurt son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Sözleşmeli Er İsmail Anayurt son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 11:53 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kentinde, tanka yapılan roketatarlı saldırıda yaralanıp 43 gün hastanede tedavi gördükten sonra dün şehit olan 25 yaşındaki Sözleşmeli Er İsmail Anayurt, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Dursun ve Tesmiye Anayurt çiftinin 4 çocuğundan biri olan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt, 26 Nisan'da Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerce tanka yapılan roketatarlı saldırıda yaralandı. Bekar olan yaralı asker Anayurt, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 43 gündür tedavisi süren yaralı asker, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. Şehidin annesi Tesmiye ve babası Dursun Anayurt, acı haberi hastanede aldı. Dün akşam saatlerinde uçakla Tokat'a getirilen Şehit Anayurt'un cenazesi Erbaa ilçesine götürüldü.

'AĞLAMAYACAĞIM, DİK DURACAĞIM OĞLUM'

Şehit Anayurt'un cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için baba ocağına götürüldü. Şehidin yakınları burada büyük üzüntü yaşadı. Anne Tesmiye Anayurt "Ağlamayacağım, dik durucağım oğlum" derken ağabeyi Sezgin Anayurt ise ellerini havaya kaldırarak "Kimse ağlamayacak" diye bağırdı. Baba ocağında helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Erbaa Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak törenin yapılacağı Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesine getirildi. Tören alanının girişinde vatandaşlara maske dağıtıldı. Baba Dursun Anayurt oğlunun tabutuna sarılarak "Babam" diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı cenaze namazına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrası anne ve babası ile kardeşleri Seçkin ve Sezgin Anayurt şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Anayurt daha sonra ilçe şehitliğinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: DHA


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