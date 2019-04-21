Şehit Sözleşmeli Er Kırıkçı, Ankara'da toprağa verildi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın (26) cenazesi, memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Türkiye- Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen 4 askerden, Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenazesi, Hakkâri'de düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi, ailesinin evine götürülerek helallik alındıktan sonra Çubuk Akkuzulu Mahallesi'ndeki Eski Cami'ye getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende şehidin annesi Ayşe ve babası Mustafa Kırıkçı, gözyaşlarına boğuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Kırıkçı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Yener Kırıkçı'nın dayısı Yüksel Tuzcu'nun da 1993 yılında Hakkâri'nin Çukurca ilçesi Üzümlü Karakolu'na PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olduğu belirtildi.

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Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ ANKARA,(DHA)

