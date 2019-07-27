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Şehit Sözleşmeli Er Metin Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 14:33 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız (27), memleketi Adana'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Sözleşmeli Er Metin Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı

Akif ÖZDEMİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız (27), memleketi Adana'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Yıldız'ın kız kardeşi Nida Yıldız, kardeşinin tabutuna sarılıp, "2 ay sonra düğünün vardı" diyerek gözyaşı döktü.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız için memleketi Adana'da öğle namazının ardından Sabancı Merkez Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Yıldız'ın babası Talip ve annesi Şenay Yıldız ile nişanlısı Feraye Altıaylık, törende güçlükle ayakta durabildi. Cenaze törenine katılan şehidin silah arkadaşları, tabutunun başında dua etti.
2 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI
Şehit Yıldız'ın kız kardeşi Nida Yıldız, ağabeyinin tabutuna sarılarak, "Biz dik duruyoruz, sadece acımızı yaşıyoruz. Metin bunu sana nasıl yaptılar, 2 ay sonra düğünün vardı" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Yıldız'ın yakınları da ay yıldızlı bayraklı tabutuna sarıldı.
Cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınan Şehit Metin Yıldız'ın tabutu, önce top arabasına, ardından da cenaze aracına kondu. Şehit Yıldız'ın cenazesi, götürüldüğü merkez Çukurova ilçesi Bozcalar Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Şehit Sözleşmeli Er Metin Yıldız, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Sözleşmeli Er Metin Yıldız, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Sözleşmeli Er Metin Yıldız, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Sözleşmeli Er Metin Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı

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