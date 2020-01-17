HABER
  4. Şehit Sözleşmeli Er Miyanyedi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Sözleşmeli Er Miyanyedi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:24 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi (25), memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde törenle toprağa verildi.

Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi (25), memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde törenle toprağa verildi.
Irak sınırındaki Bayraktepe Üs Bölgesi'nde, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ile Sait Miyanyedi şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehit erlerden Sait Miyanyedi'nin cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Zonguldak'a gönderildi.
ŞEHİT ANNE VE BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
Şehit Miyanyedi için Çaycuma Kapalı Pazaryeri'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen, CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, EDOK Okullar Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, şehidin ailesi, yakınları ve 5 bin kişi katıldı. Törende oğlunun Türk bayrağına sarılan tabutunu öpen anne Naciye Miyanyedi ve emekli maden işçisi babası Satılmış Miyanyedi güçlükle ayakta durdu. Şehit Miyanyedi'nin yakınları da törende gözyaşlarını tutamadı.
İl Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, ilçeye bağlı Dereköseler köyünde toprağa verildi. Şehidin bir hafta önce köyüne izne geldiği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Bakan Pakdemirli'nin sahip çıktığı köpek 'Bobo' katarakt ameliyatı olduBakan Pakdemirli'nin sahip çıktığı köpek 'Bobo' katarakt ameliyatı oldu
Türkiye tarımdaki tecrübesini Gürcistan ile paylaşıyorTürkiye tarımdaki tecrübesini Gürcistan ile paylaşıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Son dakika! Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Ocak yarın için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Şehit Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı son yolculuklarına uğurlandı

Tel Abyad şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Osmaniye'de TIR devrildi! 2 bin 200 tavuk telef oldu

TIR devrildi! 2 bin 200 tavuk telef oldu

OT dergisi soygununda yeni gelişme

OT dergisi soygununda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.