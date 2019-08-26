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Şehit Sözleşmeli Er Yılmaz'ı binlerce hemşehrisi uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 17:50 | Son Güncelleme

  Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz (25) memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz (25) memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz için Bahçe ilçesindeki Ağcabey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ile şehidin annesi Gülsüm Yılmaz, kardeşleri, akrabaları ve yaklaşık 5 bin Osmaniyeli katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından camiye getirildi. Acılı aile, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
'KİMSE BÖYLE DÜĞÜN KURAMAZ'
Şehidin kız kardeşleri, "Nasıl da yatıyor benim kardeşim. Bugün bizim düğünümüz. Kimse böyle düğün kuramaz" diyerek ağıt yaktı. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Merkez Şehitliği'nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Bekar olan şehidin babası Mehmet Yılmaz'ın 2 yıl önce kanser hastalığından yaşamını yitirdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Nuri PİR/ OSMANİYE, (DHA)

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