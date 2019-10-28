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Şehit Tahsin Sarıtosun için tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan güvenlik güçlerine yönelik terör örgütünün saldırısında şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Sarıtosun'un cenazesi, memleketi Kocaeli'ne uğurlandı

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerce hain yapılan saldırıda şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Kocaeli'ne uğurlandı.

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan güvenlik güçlerine yönelik terör örgütünün saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Sarıtosun için askeri tören düzenlendi.

Şehit Sartosun'un Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu ve memleketi Kocaeli'ye gönderildi.

Törene, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Halil Özcan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

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