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Şehit Teğmen Abdulkadir Güler kimdir? Abdulkadir Güler neden şehit oldu?

24.05.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Teğmen Abdulkadir Güler, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bakanlığın duyurusu sonrası; Şehit Teğmen Abdulkadir Güler kimdir? Abdulkadir Güler neden şehit oldu? sorularının yanıtı merak edildi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması ve konuya dair ayrıntılar...

Şehit Teğmen Abdulkadir Güler kimdir? Abdulkadir Güler neden şehit oldu?

Şehit Teğmen Abdulkadir Güler, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması sonrası internette en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. Peki Şehit Teğmen Abdulkadir Güler kimdir? Abdulkadir Güler neden şehit oldu? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ŞEHİT TEĞMEN ABDULKADİR GÜLER KİMDİR?

Şehit Teğmen Abdulkadir Güler; Pençe Kilit operasyon bölgesinde görevliydi.

Abdulkadir Güler teröristlerle çıkan çatışmada hastaneye kaldırıldı.

Teğmen Abdulkadir Güler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABDULKADİR GÜLER NEDEN ŞEHİT OLDU?

Pençe Kilit operasyon bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada hastaneye kaldırılan Teğmen AbdUlkadir Güler şehit düştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gitti.

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şehit Asker Milli Savunma Bakanlığı
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