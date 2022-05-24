Şehit Teğmen Abdulkadir Güler, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması sonrası internette en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. Peki Şehit Teğmen Abdulkadir Güler kimdir? Abdulkadir Güler neden şehit oldu? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ŞEHİT TEĞMEN ABDULKADİR GÜLER KİMDİR?

Şehit Teğmen Abdulkadir Güler; Pençe Kilit operasyon bölgesinde görevliydi.

Abdulkadir Güler teröristlerle çıkan çatışmada hastaneye kaldırıldı.

Teğmen Abdulkadir Güler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABDULKADİR GÜLER NEDEN ŞEHİT OLDU?

Pençe Kilit operasyon bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada hastaneye kaldırılan Teğmen AbdUlkadir Güler şehit düştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gitti.

