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Şehit Teğmen Bayram Olgun'un vasiyeti yerine getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 10:11 | Son Güncelleme

İdlib'de rejimin hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Teğmen Bayram Olgun vasiyeti yerine getirildi. Olgun'un doğup, büyüdüğü mahallesine kütüphane yapıldı.

65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit oldu. Şehit teğmenin cenazesi, Tepekent Mahallesi'nde toprağa verildi. Şehit Olgun'un 2017'de sosyal paylaşım sitesinden, mahallesine kütüphane yapılmasıyla ilgili mesaj yayımladığı ortaya çıktı. Bunu şehidin vasiyeti olarak kabul eden Selçuklu Belediyesi'nce mahallede adına kütüphane kurulması için harekete geçildi.

'BELEDİYEMİZ DE BU İŞE HEMEN EL ATTI VE BU KÜTÜPHANE OLUŞTURULDU'

Kısa sürede kurulan kütüphane hakkında bilgi veren Tepekent Mahallesi Muhtarı Süleyman Şamcı, muhtarlık ofisinin de bulunduğu iş merkezine kütüphane için uygun yer belirlediklerini söyledi. Türkiye'nin dört bir tarafından kitap gönderilmesi üzerine kütüphanenin hızlıca hizmet verilecek hale getirildiğini kaydeden Şamcı, ''Son bir hafta içerisinde Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir tarafından bizimle temasa geçenler oldu. Biz bu kişileri Selçuklu Belediyesi'ne yönlendirdik. Belediyemizle istişareler yaptık. Bu kütüphanenin acil bir şekilde şehidimizin isteğinin yerine getirilmesi amacıyla bir an önce yapılmasını istedik. Belediyemiz de bu işe hemen el attı ve bu kütüphane oluşturuldu. Şehidimizin yakınları da buraya gelip, kütüphaneyi gördüler. Bir nebze de olsa onlar için moral oldu. İnşallah gençlerimiz, nesillerimiz burada kitap okuyarak bu kaynaklardan faydalanarak eğitimlerine katkı sağlayacaktır inşallah" dedi.

'BUNLARIN HEPSİNİ YAPSAK DA ONUN YAPTIĞININ YANINDA ÇOK AZ KALIR'

Tepekent İmam Hatip Ortaokulu'nun ismini de değiştirip, şehidin adını verdiklerini belirten muhtar Şamcı, "Şehidimizle buraya izne geldiğinde konuşuyorduk. Bu tür şeyleri dile getiriyordu. O gün söylenenler orada kalmıştı. Ama söyledikleri bizim hafızamızda kalmıştı. Bu gerçekleşti. Bir okulumuza da şehidimizin ismini verdik. Bunların hepsini yapsak da onun yaptığının yanında çok az kalır. Kütüphanemizde 10 bin civarında bir kitap olacak. Daha gelecekler olan kitaplar var. Onlarla birlikte bu sayı 15 bini bulacak. Şehidimizin ailesi de bu durumdan dolayı çok mutlu oldular" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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İdlib şehit bayram olgun vasiyet kütüphane

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