HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şehit Teğmen Canbert Tatar son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen Canbert Tatar son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 11:51 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kentinde devriye görevindeyken meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar (26), memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Şehit Teğmen Canbert Tatar son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde, M4 karayolunda devriye görevinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının geçişi sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar için memleketi Elazığ'da tören düzenlendi.

Elazığ Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, şehidin ailesi ve askeri erkan katıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Silah arkadaşlarının omuzlarında şehidin naaşı musalla taşına konuldu. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından helallik alınarak cenaze namazı kılındı. Ardından şehidin naaşı törenin yapıldığı şehitliğe defnedildi. Tören saygı atışı ile sona erdi.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'
Koronayla mücadelede önemli gelişme: Daha yoğun olarak bulunuyorKoronayla mücadelede önemli gelişme: Daha yoğun olarak bulunuyor
Virüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığıVirüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığı

En Çok Okunan Haberler

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Gözler kritik toplantıda

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Gözler kritik toplantıda

Cüneyt Özdemir'e konuk olan Acun'un duygusal anları!

Cüneyt Özdemir'e konuk olan Acun'un duygusal anları!

Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show ve O Ses Türkiye sürprizi!

Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show ve O Ses Türkiye sürprizi!

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Diğer Haberler
İstanbul Valisi açıkladı! İşte cuma namazı kılınabilecek camiler

İşte cuma namazı kılınabilecek camiler

Meteor düşmeleri ile ilgili önemli açıklama! 'Daha yeni başladık'

Meteor düşmeleri ile ilgili flaş açıklama! 'Daha yeni başladık'

Çamurda koronavirüse rastlandı

Koronayla mücadelede önemli gelişme: Daha yoğun olarak bulunuyor

AVM'lerde koronavirüs önlemi! Hava NASA sistemi ile temizlenecek

Türkiye’de bir ilk! NASA'nın sistemi uygulanacak

Nagehan Alçı ile CHP'li Gürsel Erol'un tartışması olay oldu: Çok çirkin şeyler bunlar

Nagehan Alçı ile CHP'li Gürsel Erol'un tartışması olay oldu

Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazla alkol koronavirüsü öldürmüyor

Kolonya ile ilgili kritik uyarı! 'Fazlası virüsü öldürmüyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.