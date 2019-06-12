Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı

Senaryo kapsamında ticari yatın alabora olması ve kuru yük gemisi kaptanı tarafından çok sayıda kişinin deniz yüzeyinde bulunduğuna yönelik yapılan yardım çağrısı, Kıbrıs Türk Radyosu tarafından alındı. Tehlikedeki Gemilerin Aranmasına Yönelik Uzay Sistemi üzerinden tehlike sinyalinin de Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezince alınması ve bilgilerin Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne iletilmesi üzerine Türkiye arama kurtarma teşkilatı faaliyete geçti.

Dün kara safhası tamamlanan tatbikatın deniz safhasında uygulanan ilk senaryoya göre, Dipkarpaz'ın 13 mil açığında KKTC kara suları dışında, Türkiye arama kurtarma bölgesinde seyir halinde olan kuru yük gemisi ile içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan ticari yatın çarpışması sonucu yaşanan kazaya müdahale edildi.

Gazimağusa'da eğitim/liman ziyaretindeki 2 sahil güvenlik arama kurtarma gemisi, 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik arama kurtarma uçağı ile 3 sahil güvenlik helikopteri, yardım talebinde bulunan gemilerin bilinen son mevkisine sevk edildi.

Ayrıca, KKTC Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketinden Söndüren-10 Römorkörü ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan arama kurtarma helikopteri ile ambulans helikopter ve 3 sahil güvenlik botu da arama kurtarma için görevlendirildi.

Daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir arama kurtarma uçağı ile helikopteri de bölgeye sevk edilerek arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

Kuru yük gemisi yakınlarında bulunan bir kazazede sahil güvenlik helikopterince kurtarılarak arama kurtarma gemisine taşındı. Sahil güvenlik uçağı tarafından yerleri belirlenen can salı ve denizdeki kazazedeler ise sahil güvenlik arama kurtarma gemisi müdahale botları ile kurtarıldı. İlk müdahaleleri gemideki revirde yapılan kazazedeler daha sonra sahil güvenlik helikopteriyle gemiden alınarak hastaneye sevk edildi.