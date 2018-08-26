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Şehit Teğmen Celal Dağlı, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra şehit olan Teğmen Celal Dağlı'nın (25) cenazesi, memleketi Ankara'nın Altındağ ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Teğmen Celal Dağlı, son yolculuğuna uğurlandı

Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra şehit olan Teğmen Celal Dağlı'nın (25) cenazesi, memleketi Ankara'nın Altındağ ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Erzurum'da düzenlenen törenin ardından Teğmen Celal Dağlı'nın cenazesi, memleketi Ankara'ya getirildi. Aysel ve Mehmet Dağlı çiftinin 3'ü kız, 2'si erkek 5 çocuğundan biri olan Celal Dağlı için öğlende Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis Başkanvekili Levent Gök, Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, kuvvet komutanları, emniyet müdürleri, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Törende, şehidin anne ve babası Aysel ve Mehmet Dağlı ile kardeşleri ve Ebru isimli nişanlısı, güçlükle ayakta durabildi.
​Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından şehit Celal Dağlı'nın cenazesi, Altındağ ilçesindeki Cebeci Asri Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze top arabasında götürülrken, aile bireyleri, şehit teğmen Dağlı'yı el sallayarak uğurladı. Şehit Teğmen Dağlı, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Şehit Teğmen Celal Dağlı, son yolculuğuna uğurlandı

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