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Şehit Teğmen Dinçer son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 17:29 | Son Güncelleme

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer’in naaşı Konya’da toprağa verildi.Irak’ın kuzeyinde, PKK’lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu.

Şehit Teğmen Dinçer son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer’in naaşı Konya’da toprağa verildi.
Irak’ın kuzeyinde, PKK’lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu. Şehit askerlerden 26 yaşındaki Fikret Dinçer’in Türk bayrağına sarılı cenazesi Konya’da Musalla Mezarlığındaki Namazgaha getirildi. Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Dinçer’in naaşı, tekbir ve salavatlar eşliğinde Konya Şehitliğine defnedildi.
Kılınan cenaze namazına, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Ahmet Sorgun, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, şehir protokolü, şehidin akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Teğmen Dinçer son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen Dinçer son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen Dinçer son yolculuğuna uğurlandı

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