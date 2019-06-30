Şehit Teğmen için tören düzenlendi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Teğmen Güngör Dolunay (30) için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin cenazesi uçakla İzmir'e gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova'ya uğurlandı.

Merkeze bağlı Doğanlı köyünde önceki gün PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Teğmen Güngör Dolunay yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teğmen Dolunay, doktorların tüm çabasına karşın dün akşam saatlerinde şehit oldu.

Isparta nüfusuna kayıtlı Teğmen Güngör Dolunay için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Cüneyit Epçim, Mustafa Duruk, Aziz Gölbaşı ve Ali Koç, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler ile şehidin annesi ve eşi katıldı.

Saygı duruşuyla birlikte şehit Teğmen Güngör Dolunay'ın cenazesi tören alanına getirildiği sırada annesi ve eşi gözyaşlarına boğuldu. Özgeçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından Teğmen Dolunay'ın cenazesi, İzmir'e gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova'ya uğurlandı.

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