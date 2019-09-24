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Şehit teğmen, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 16:58 | Son Güncelleme

 IRAK'ın kuzeyinde şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) cenazesi, eşi Şerife Dinçer'in memleketi Konya'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit teğmen, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)- IRAK'ın kuzeyinde şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) cenazesi, eşi Şerife Dinçer'in memleketi Konya'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehit eşi Şerife Dinçer, yanına gitirilen 1 yaşındaki kızı Mina'ya, eşinin fotoğrafını gösterip, ''Bak kızım bu senin baban. Veda et babana'' dedi. O sırada minik Mina'nın ağlaması yakınlarını duygulandırdı.
Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi gece yarosı askeri uçakla eşi Şerife Dinçer'in memleketi Konya'ya getirilip, morga kondu. Bugün morgdan alınan şehit Dinçer'in cenazesi evine getirilerek helallik alındı. Ardından da dini ve askeri törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgâha getirildi. Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fidan Yüksel, protokol üyeleri, askeri erken, ailesi ve yakınları katıldı.
'BAK KIZIM BU SENİN BABAN VEDA ET'
Şehit Dinçer'in cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından eşi Şerife Dinçer ve annesi Zübeyde Dinçer, tabuta sarılıp ağladı. Bu sırada bir yakınları şehidin 1 yaşındaki kızı Mina'yı getirip annesine verdi. Anne Şerife Dinçer de kızı Mina'ya eşinin fotoğrafını göstererek ''Bak kızım bu senin baban. Veda et babana'' dedi. O sırada minik Mina'nın ağlaması yakınlarını duygulandırdı. Şehit Dinçer'in cenazesi kılanan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi.
FOTOĞRAFLI

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