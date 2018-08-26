Şehit Teğmen, memleketine uğurlandı -2

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralanan, 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Teğmen Celal Dağlı'nın (25) cenazesi, Erzurum'da düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi.

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Doğubayazıt ilçesinin Kozluk Karakolu üst bölgesine PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle Teğmen Celal Dağlı, başından yaralandı. Teğmen Dağlı, helikopterle Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Teğmen Dağlı, dün saat 19.30 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın şehit oldu.

Teğmen Celal Dağlı için Erzurum'da tören düzenlendi. Sabah saatlerinde hastanenin morgundan alınan Dağlı'nın cenazesi Erzurum Askeri Havalimanı'na getirildi. Törene protokol üyeleri, ailesi ve 15 gün önce nişanlandığı Ebru katıldı. Dağlı'nın özgeçmişinin okunmasının ardından Müftü Vekili Abdulhalim Acar, dua ettirdi ve helallik istedi. Törende anne Aysel Dağlı, "Oğlum biz senin düğününe gelecektik" diyerek gözyaşı döktü. Nişanlısı ise güçlükle ayakta durabildi.

Aysel ve Mehmet Dağlı çiftinin 3'ü kız, 2'si erkek 5 çocuğundan biri olan Celal Dağlı'nın cenazesi, törenin ardından uçakla memleketi Ankara'ya uğurlandı.

