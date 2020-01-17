Şehit Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı son yolculuklarına uğurlandı

'Barış Pınarı Harekatı' ile terör unsurlarından temizlenen, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin, yol kontrolü sırasında bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu.
KARDEŞİNİN TABUTUNA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ
Nevriye- Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi, Şanlıurfa'daki törenin ardından uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Tokat Havaalanı'nda Bilir'in cenazesini şehidin eşi Sibel Bilir ve yakınları ile protokol üyeleri karşıladı. Şehit Bilir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçaktan alınıp, Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracına götürülürken, eşi ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, daha sonra kent merkezindeki babaevine götürülerek, burada helallik alındı. Şehit Sinan Bilir'in cenazesi, buradan Tokat Valiliği önüne getirildi. Şehidin ağabeyi Ahmet Bilir, burada kardeşinin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Şehidin otizmli kardeşi Aşkın Bilir'e ise ağabeyinin fotoğrafı gösterildi.
Cuma namazı sonrası İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazına; Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 5'inci Piyade Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Aykut Tombul, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Namaz sonrası şehidin ağabeyi Ahmet Bilir, kardeşinin fotoğrafını askerlerden alarak, cenaze aracına kadar götürdü. Şehit Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Erenler Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
ŞEHİT UZMAN ONBAŞIYI İKİ BİNE YAKIN VATANDAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLARDI
Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın cenazesi, Mehmet Akif İnan Eğitim Hastanesi morgundan alınarak, Şanlıurfa'nın
kırsal Selman Mahallesi'ne götürüldü. Şehit için Selman Caminde tören düzenlendi.
Yağmur altında düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, siyasi parti temsilcileri, askerler ve yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı.
Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı ile Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı omuzlara alınarak, aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin götürülüşü sırasında gözyaşlarına boğulan kadınlar Arapça ağıtlar yaktı.
Tören boyunca, Korgeneral Sinan Yayla ise şehidin babası Ali Alpaklı’nın elini uzun süre bırakmadı. Şehidin 1 aylık eşi Aysel ise tören boyunca gözyaşı döktü. Şehit Alpaklı gözyaşları arasında toprağa verilirken, tabuta sarılı Türk bayrağı ise baba Ali Alpaklı’ya teslim edildi.
Kaynak: DHA
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