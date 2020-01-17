Şehit Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı son yolculuklarına uğurlandı

'Barış Pınarı Harekatı' ile terör unsurlarından temizlenen, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin, yol kontrolü sırasında bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu.

KARDEŞİNİN TABUTUNA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ



Nevriye- Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi, Şanlıurfa'daki törenin ardından uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Tokat Havaalanı'nda Bilir'in cenazesini şehidin eşi Sibel Bilir ve yakınları ile protokol üyeleri karşıladı. Şehit Bilir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçaktan alınıp, Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracına götürülürken, eşi ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, daha sonra kent merkezindeki babaevine götürülerek, burada helallik alındı. Şehit Sinan Bilir'in cenazesi, buradan Tokat Valiliği önüne getirildi. Şehidin ağabeyi Ahmet Bilir, burada kardeşinin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Şehidin otizmli kardeşi Aşkın Bilir'e ise ağabeyinin fotoğrafı gösterildi.