Şehit teğmen toprağa verildi

Hakkari’de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin(31), memleketi Niğde’de toprağa verildi.

Şehit Teğmen Keskin’in Türk bayrağına sarılı tabutu ilk olarak İlhanlı Mahallesi 154.sokaktaki evine helallik alınması için götürüldü. Daha sonra gözyaşları içerisinde Niğde Fatih Sultan Mehmet Camiine getirilen şehidin cenazesini kardeşleri Özel Hareket Polisi Üzeyir, Uzman Jandarma Rıza, Askeri Öğrenci Mehmet ve üniversite öğrencileri Selahattin ile Ferruh karşıladı. Cenazede şehidin eşi Yasemin ve annesi Keziban'ı yakınları teselli etti. Şehidin oğlu 4 yaşındaki Göktuğ Alperen'de babasının cenaze törenine katıldı. Törende göz yaşı döken şehidin eşi Yasemin Keskin, "Hakkım sana helal Alim. Bilirdim şehit olacağını o kadar iyiydin Alim" diye ağıt yaktı. Niğde İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi Niğde şehitliğinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin camiye getirilmesi

- Askerlerin omuzlarında taşınması

- Tören alanına getirilmesi

- Şehidin kardeşlerinden detay görüntü

- Şehidin eşinden detay

- Annesinden detay görüntü

- Şehidin oğlunun dayısının kucağında uyurken görüntüsü

- Cenaze namazının kılınması

- Kardeşinin asker selamı vermesi

- Cenazenin araca konulması

SÜRE:03'26'' BOYUT:127 MB

Haber:Ali KADI-Adnan ÇELEBİ-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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