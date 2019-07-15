HABER

Şehit teğmen toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:33 | Son Güncelleme

  Hakkari’de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin(31), memleketi Niğde’de toprağa verildi.  Şehit Teğmen Keskin’in Türk bayrağına sarılı tabutu ilk olarak İlhanlı Mahallesi 154.sokaktaki evine helallik alınması için götürüldü.

Hakkari’de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin(31), memleketi Niğde’de toprağa verildi.
Şehit Teğmen Keskin’in Türk bayrağına sarılı tabutu ilk olarak İlhanlı Mahallesi 154.sokaktaki evine helallik alınması için götürüldü. Daha sonra gözyaşları içerisinde Niğde Fatih Sultan Mehmet Camiine getirilen şehidin cenazesini kardeşleri Özel Hareket Polisi Üzeyir, Uzman Jandarma Rıza, Askeri Öğrenci Mehmet ve üniversite öğrencileri Selahattin ile Ferruh karşıladı. Cenazede şehidin eşi Yasemin ve annesi Keziban'ı yakınları teselli etti. Şehidin oğlu 4 yaşındaki Göktuğ Alperen'de babasının cenaze törenine katıldı. Törende göz yaşı döken şehidin eşi Yasemin Keskin, "Hakkım sana helal Alim. Bilirdim şehit olacağını o kadar iyiydin Alim" diye ağıt yaktı. Niğde İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi Niğde şehitliğinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü
------------
- Cenazenin camiye getirilmesi
- Askerlerin omuzlarında taşınması
- Tören alanına getirilmesi
- Şehidin kardeşlerinden detay görüntü
- Şehidin eşinden detay
- Annesinden detay görüntü
- Şehidin oğlunun dayısının kucağında uyurken görüntüsü
- Cenaze namazının kılınması
- Kardeşinin asker selamı vermesi
- Cenazenin araca konulması

SÜRE:03'26'' BOYUT:127 MB

Haber:Ali KADI-Adnan ÇELEBİ-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

====================

PARTNERYaşını duyunca inanamayacaksınız!Yaşını duyunca inanamayacaksınız!
Tokat'ta 15 Temmuz etkinlikleriTokat'ta 15 Temmuz etkinlikleri
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Özbeksitan’daCumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Özbeksitan’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Onlara minnnet borçluyuz

İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

15 Temmuz şehidinin annesi gözyaşları içinde anlattı: Sadece 1 kez rüyamda gördüm...

Gözyaşları içinde anlattı: 3 yılda sadece 1 kez rüyamda gördüm

15 Temmuz'da kurşun cüzdanına isabet etmişti, hala tedavi görüyor

O gece kurşun cüzdanına isabet etmişti! Hala tedavi görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.