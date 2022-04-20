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Şehit teğmen, törenle memleketine uğurlandı

20.04.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun (25) cenazesi, Hakkari'deki törenin ardından memleketi Çankırı'ya gönderildi.

Şehit teğmen, törenle memleketine uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda, terör örgütü üyelerinin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Başsavcı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

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Saygı duruşunda bulunulması ve özgeçmişin okunmasının ardından şehit Kanlıkuyu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda ambulansa konuldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen ve evli olduğu belirtilen Kanlıkuyu'nun cenazesi, daha sonra memleketi Çankırı'ya uğurlandı.

DHA

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