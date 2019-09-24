HABER

Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 22:09 | Son Güncelleme

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer’in naaşının Konya’ya defnedileceğini öğrenen yakınları, Kahramanmaraş Valiliğine gelerek, şehidin memleketinde toprağa verilmesini istedi.

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer’in naaşının Konya’ya defnedileceğini öğrenen yakınları, Kahramanmaraş Valiliğine gelerek, şehidin memleketinde toprağa verilmesini istedi. Bazı şehit yakınları valilik bahçesinde baygınlık geçirdi
26 yaşındaki şehit Fikret Dinçer’in naaşının askeri uçakla Konya’ya gönderilmesinin ardından Kahramanmaraş’ın Onikiiubat ilçesi Fatih Mahallesi yaşayan yakınları duruma tepki göstererek, şehidin memleketinde toprağa verilmesi için otobüslerle Kahramanmaraş Valiliğine geldi. Şehit yakınları, ellerindeki Türk bayraklarıyla slogan atarak içeri girmek istedi. Valilik bahçesine girişlerine izin verilen şehit yakınları, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile görüşmek istediklerini belirtti. Vali Özkan, şehit yakınlarını temsilen görüştüğü kişilere, eşi, annesi ve babasının talebi üzerine Konya’da cenaze töreninin yapılacağını söyledi.
Görüşmeler sırasında bahçede bekleyen bazı şehit yakınları baygınlık geçirdi. Fenalaşan şehit yakınlarına ilk müdahale bahçede hazır bulunan sağlık ekiplerince yapıldı. Valilik bahçesinde şehit yakınlarıyla görüşen İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, cenaze töreniyle ilgili yapılan görüşmelerde şehidin eşi, anne ve babasının cenazenin Konya’da defnedilmesini istediğini belirterek, sükunet çağrısında bulundular. Yapılan görüşmeler sonucu şehit yakınları geldikleri otobüslerle evlerine bırakıldı. Şehit Fikret Dinçer’in cenazesi ise Namazgah’ta ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği’ne defnedildi.

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştuİstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın serbest kaldıFuhuş operasyonunda yakalanan kadın serbest kaldı
Otomobil refüje çarptı: 8 yaralıOtomobil refüje çarptı: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de kritik açıklamalar

FIFA'dan Türk kulübüne tarihi ceza

FIFA'dan Türk kulübüne tarihi ceza

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.