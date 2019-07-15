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Şehit teğmenin eşi: Hakkım sana helal Alim

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 15:43 | Son Güncelleme

HAKKARİ’de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin (31), memleketi Niğde’de gözyaşları arasında toprağa verildi.  Şehit Teğmen Keskin’in Türk bayrağına sarılı tabutu ilk olarak İlhanlı Mahallesi 154.

Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)- HAKKARİ’de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin (31), memleketi Niğde’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Teğmen Keskin’in Türk bayrağına sarılı tabutu ilk olarak İlhanlı Mahallesi 154. Sokak'taki evine helallik alınması için götürüldü. Daha sonra Niğde Fatih Sultan Mehmet Camii'ne getirilen şehidin cenazesini Özel Hareket Polisi olan kardeşi Üzeyir, Uzman Jandarma Rıza, askeri öğrenci Mehmet ve üniversite öğrencisi Selahattin ile Ferruh isimli kardeşleri karşıladı. Cenazede şehidin eşi Yasemin ve annesi Keziban'ı yakınları teselli etti. Şehidin oğlu 4 yaşındaki Göktuğ Alperen de babasının cenaze törenine katıldı. Törende şehidin eşi Yasemin Keskin, "Hakkım sana helal Alim. Bilirdim şehit olacağını o kadar iyiydin Alim" diye gözyaşı döktü. İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi Niğde şehitliğinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

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