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  4. Şehit Temelli memleketi Mardin’de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Temelli memleketi Mardin’de son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 12:21 | Son Güncelleme

Irak’ın Kuzeyi Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerin tuzakladığı mühimmatın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli (23), memleketi Mardin’in Derik ilçesinde toprağa verildi.Irak’ın Kuzeyi Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerin tuzakladığı mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Temelli’nin acı haberi, Mardin’in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi’nde bulunan ailesini yasa boğdu.

Irak’ın Kuzeyi Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerin tuzakladığı mühimmatın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli (23), memleketi Mardin’in Derik ilçesinde toprağa verildi.
Irak’ın Kuzeyi Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerin tuzakladığı mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Temelli’nin acı haberi, Mardin’in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi’nde bulunan ailesini yasa boğdu. Bekar olan şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehidin naaşı havayoluyla Mardin’e getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Bozbayır Mahallesi’nde bulunan baba evine getirilerek helallik alınmasının ardından defnedileceği mezarlığa getirildi. Burada düzenlenen tören, şehidin naaşının ambulanstan alınarak katafalka konulması ile başladı. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dini vecibeler yerine getirildi. Şehit Temelli’nin naaşı, omuzlarda taşınarak defnedildi.
Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, MHP Mardin İl Başkanı Ferman Bozkuş, askeri erkan, şehidin yakınları ile silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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