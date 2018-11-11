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Şehit Topçu Er İbrahim Özkur son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 14:40 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er İbrahim Özkur, Muş'un Varto ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er İbrahim Özkur, memleketi Muş'ta toprağa verildi.

Van'da düzenlenen törenin ardından Muş'un Varto ilçesine uğurlanan şehit Özkur'un Türk bayrağına sarılı naaşı, ilçe merkezindeki Hacı Kaya Özer Camisi'ne getirildi.

Burada şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döken 8 aylık hamile eşi Hanım Özkur ile yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, emniyet ve jandarma görevlileri teskin etmeye çalıştı.

- Bakan Soylu'yu, polis ve jandarmadan oluşturulan manga karşıladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şehidi uğurlama töreni için Muş'a geldi.

Havalimanında, ilk kez jandarma ve polislerden oluşan manga tarafından karşılanan Soylu, beraberindeki protokol üyeleriyle Varto ilçesine geçti.

Soylu, törenin düzenlendiği cami önünde şehidin eşi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Öğle namazının ardından başlayan törende şehidin öz geçmişi okundu, cenaze namazı kılınarak dua edildi.

Törenin ardından şehidin naaşını cenaze aracına kadar omzunda taşıyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile törene katılan protokol üyeleri, daha sonra şehidin Türk bayrakları asılan evinin önünde dua okuyarak, babası Kutbettin Özkur'a taziyelerini iletti.

Şehidin naaşı, ilçeye bağlı Leylek köyü mezarlığında ağıtlar, dualar ve tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

Törenin bitiminde Bakan Soylu şehidin babasına Türk bayrağı verdi.

Şehit için mezarlıkta üç pare saygı atışı yapıldı.

Törene Muş Valisi İlker Gündüzöz, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, kurum amirleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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Muş Varto şehit tören

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