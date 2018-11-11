Şehit Topçu Er İbrahim Özkur son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er İbrahim Özkur, memleketi Muş'ta toprağa verildi.

Van'da düzenlenen törenin ardından Muş'un Varto ilçesine uğurlanan şehit Özkur'un Türk bayrağına sarılı naaşı, ilçe merkezindeki Hacı Kaya Özer Camisi'ne getirildi.

Burada şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döken 8 aylık hamile eşi Hanım Özkur ile yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, emniyet ve jandarma görevlileri teskin etmeye çalıştı.

- Bakan Soylu'yu, polis ve jandarmadan oluşturulan manga karşıladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şehidi uğurlama töreni için Muş'a geldi.

Havalimanında, ilk kez jandarma ve polislerden oluşan manga tarafından karşılanan Soylu, beraberindeki protokol üyeleriyle Varto ilçesine geçti.

Soylu, törenin düzenlendiği cami önünde şehidin eşi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Öğle namazının ardından başlayan törende şehidin öz geçmişi okundu, cenaze namazı kılınarak dua edildi.