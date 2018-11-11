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Şehit Topçu Uzman Çavuş Halil Daş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 16:35 | Son Güncelleme

Şemdinli'deki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Halil Daş'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Uzman Çavuş Halil Daş, memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Daş'ın cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından uçakla Konya Havalimanı'na getirildi. Burada askeri ve mülki erkan tarafından karşılanan şehidin naaşı, ardından karayolu ile Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, baba ocağında "helallik" alındıktan sonra cenaze töreninin düzenlendiği Belkaya Mahalle Camisi'ne getirildi.

Burada şehidin annesi Rukiye Daş, 4 ay önce nişanlandığı nişanlısı Ayşe Kızıl ve şehidin 10 kardeşi taziyeleri kabul etti.

- "Düğünümüz cennette olacak"

Şehidin nişanlısı Ayşe Kızıl, şehidin tabutuna sarılarak, "İlk göz ağrım Halil'im, muradımız vardı, düğünümüz olacaktı, gittin. Kalk da yüzüğümü geri tak Halil'im. Sen cennette düğünümüzün hazırlığına başla Halil'im. Düğünümüz cennette olacak. Her yerde hatıran var. Bana aldığın ilk çiçek duruyor. Atayım mı, bakayım mı bilemedim Halil'im." diye gözyaşı döktü.

Ayşe Kızıl ve şehidin annesi Rukiye Daş ile kardeşleri şehidin tabutuna sarıldı, Türk bayrağını öptü.

Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Belkaya Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, şehidin yakınlarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı harekatlarına katıldığı ve 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtilen şehit Daş’ın, babası Mahmut Daş'ı 9 yıl önce kaybettiği ve 4 ay önce nişanlandığı Ayşe Kızıl ile Ramazan Bayramı'nda evlenmeyi planladığı öğrenildi.

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