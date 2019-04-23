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Şehit torununun ilk istediği dedesini görmek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 19:32 | Son Güncelleme

Gaziantep’te Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Dernek Başkanı’nın makam koltuğuna oturan şehit torununun ilk isteği dedesini görmek oldu.

Gaziantep’te Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Dernek Başkanı’nın makam koltuğuna oturan şehit torununun ilk isteği dedesini görmek oldu. Şehit torununa dedesinin resmi verildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Dernek Başkanı ve şehit babası Cabbar Cücük’ün koltuğuna, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuç Mehmet Bozan’ın torunu Sedat Bozan oturdu. İlk kez koltuğa oturma sevincini yaşayan Sedat Bozan, isteğinin ne olduğu sorulduğunda ise, "Dedemi görmek istiyorum" dedi. Bunun üzerine Sedat Bozan’a dedesinin resmi getirildi. Başka bir emir ve isteği olup olmadığı sorulan küçük başkan, bir süre düşündükten sonra, "Yok" cevabını verdi.
Küçük çocuğun bu cevabı dernek yöneticilerine ve şehit ailelerine duygusal anlar yaşattı.

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