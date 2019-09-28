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Şehit trafik polisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 14:21 | Son Güncelleme

İzmir Urla’da yol kenarında çalışma yaptığı esnada hafif ticari aracın vurması sonucu şehit olan polis memuru Seçkin Çağlayan’ın naaşı, memleketi Ankara Beypazarı’nda bulunan şehitliğe defnedildi.

Şehit trafik polisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Urla’da yol kenarında çalışma yaptığı esnada hafif ticari aracın vurması sonucu şehit olan polis memuru Seçkin Çağlayan’ın naaşı, memleketi Ankara Beypazarı’nda bulunan şehitliğe defnedildi. Şehidin abisinin de aynı gün Beypazarı’nda otomobiliyle giderken freni patlayan tırla çarpıştığı öğrenildi.
İzmir’in Urla ilçesinde, yol kenarında uygulama yapıldığı esnada hafif ticari aracın çarpması sonucunda şehit olan motosikletli polis memuru Seçkin Çağlayan babaevinin bulunduğu Ankara Beypazarı’nda toprağa verildi. Kaza, İzmir-Çeşme kara yolundaki bir kavşakta meydana geldi. Güzelbahçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli olduğu öğrenilen motosikletli trafik polisi Çağlayan, o esnada bir motosikletliyi durdurdu. Motor kullanıcısının evraklarını inceleyen Çağlayan’a 70 yaşındaki H.G yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.
Kazanın ardından Çağlayan’a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Çağlayan, kurtarılamayarak şehit oldu. Çağlayan’ın evli ve 1 kız çocuk babası olduğu öğrenildi.
Çağlayan için İzmir Konak Meydanında tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilişi sırasında duygu dolu anlar yaşandı.
Şehidin 5 yaşındaki kızı Nehir Çağlayan’ın "baba" diyerek feryat etmesi yürekleri yaktı.
Şehidin naaşı memleketi Ankara’da baba evinin bulunduğu Beypazarı ilçesine getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehitliğe defnedildi. Ankara’daki cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan katıldı. Cenaze namazını Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun kıldırdı.
Şehidin annesi Ayşe Çağlayan’ın rahmetli olduğu öğrenilirken, abisi Selim Çağlayan’ın şehit ile aynı gün kaza geçirdiği, otomobiliyle giderken bir tırla çarpıştığı belirtildi. Şehidin babası Ali Çağlayan, ablası Selma Altuntaş ile minik kızı Nehir Ayşe Çağlayan ve eşi Esra Çağlayan törende yer aldı.

Şehit trafik polisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Şehit trafik polisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Şehit trafik polisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Şehit trafik polisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

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